Тренер Дикиджи не ожидал, что его ученик прыгнет четверной аксель сразу после победного ЧР

Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, высказался о том, что его ученик прыгнул четверной аксель сразу после победного для себя национального первенства. По словам специалиста, он не ожидал этого от Дикиджи. Ранее появилось видео, как Владислав успешно приземлил этот сложнейший прыжок на G-Drive Арене в Омске.

«Честно говоря, я сам не ожидал. Он бывает в такой хорошей форме, и остановить его невозможно, это была его инициатива. Для меня было полной неожиданностью. Сколько сделал попыток? Позавчера сделал четыре, два дня назад — три. Я не планировал в этом сезоне вставлять в программу, даже в тренировках не планировал. Останавливать я его не собираюсь, если человек готов, пусть идет вперёд», — приводит слова Татаурова ТАСС.

В прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель.