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Татьяна Мишина: все россияне близки к уровню топовых фигуристов мира

Татьяна Мишина: все россияне близки к уровню топовых фигуристов мира
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Заслуженный тренер России Татьяна Мишина подвела итоги 2024 года в фигурном катании и заявила, что российские фигуристы близки к уровню лидеров на международной арене.

«2024 год прошёл успешно для российского фигурного катания. Наша федерация провела очень много соревнований. А спортсмены показали достаточно высокий уровень проката. Надо сказать, что во всех видах наши спортсмены близки к уровню топовых фигуристов мира. Конечно, трудно заочно соревноваться без личного участия на международных соревнованиях. Ведь в каждом старте есть свои критерии и взгляды.

Но мы следим за международным уровнем, поэтому вся тенденция идёт к тому, что возвращение на международную арену не застанет нас врасплох. Нет такого, что мы застряли на каком-то уровне. У нас достаточно высокий уровень, однако мы давно не соревновались, поэтому будет дополнительный стресс. Чемпионат России показал, что мужчины, женщины и пары на высоком уровне. В этих трёх видах, по-моему, очень высокий уровень», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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