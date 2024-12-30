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Гербольдт назвала допуск к отбору на зимние ОИ лучшим событием 2024 года

Гербольдт назвала допуск к отбору на зимние ОИ лучшим событием 2024 года
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Тренер Катарина Гербольдт заявила, что новости о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 стали лучшими в 2024 году.

«Конец года скрасила новость, что наших ребят допускают до отбора на Олимпиаду. Мне кажется, это самое главное и счастливое событие уходящего года. Хочется пожелать нашим спортсменам здоровья и удачи! Надеемся, увидим наших лучших из лучших спортсменов на Олимпиаде. У нас таких много. Жаль, что только по одной квоте и с нейтральным флагом. Но все знают, что это российские спортсмены. Вся страна будет болеть и переживать. Это здорово для спортсменов — будет хорошая мотивация в следующем сезоне», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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