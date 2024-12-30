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Навка — об Олимпиаде-2026: ещё два цикла Валиева точно сможет продержаться

Навка — об Олимпиаде-2026: ещё два цикла Валиева точно сможет продержаться
Валиева
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила на вопрос, сможет ли Камила Валиева вернуться в большой спорт после дисквалификации. По её мнению, фигуристка ещё не достигла предельного возраста, чтобы выиграть Олимпиаду.

«Я уверена в этом, что она вернётся в спорт и докажет. Она ещё такая маленькая, я считаю. Посмотри на Загитову, какая она сейчас: худая, стройная, прыгает эти свои тройные, которые прыгала и в… Ну, понятно, что не все, но ей и не нужно. А всего-то прошло ничего. Я выиграла Олимпиаду в 30 лет. Туктамышевой сколько лет? 27? Так что я уверена, что ещё два цикла Валиева точно сможет продержаться», — сказала Навка в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована за допинг на четыре года. Срок её отстранения завершится 25 декабря 2025 года.

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