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«Подружились и познакомились одновременно». Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием

«Подружились и познакомились одновременно». Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием
Чайковская
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Елену Чайковскую с юбилеем. Главный тренер сборной России отмечает 30 декабря 85-летие.

«Подружились и познакомились одновременно и очень дружили. Очень сильный человек, всегда знает, чего хочет, и если что-то наметит, то сделает обязательно, не сдаётся. Мне очень нравилось, как она придумывает на льду что-то новое, это было очень видно у Пахомовой и Горшкова. У неё прекрасный вкус», — приводит слова заслуженного тренера СССР ТАСС.

Также Тарасова рассказала, как пришла к решению завершить спортивную карьеру и заняться тренерской деятельностью. На тот момент она занималась у Чайковской.

«У меня была травма, и очень тяжёлая. Мы поняли, что она не лечится и операция не поможет. У меня был привычный вывих плеча. И Чайковская очень жёстко мне сказала, что нужно заканчивать. Это было слушать невозможно, но это было правильно, это было по делу. Таким образом я перешла на тренерскую работу, за что я ей очень благодарна.

Я тоже очень люблю придумывать, у меня получается. Думаю, что это от неё. В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна».

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