Навка: часто спортсмены, не меняющие тренера, так и не становятся олимпийскими чемпионами

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, как относится к смене тренера фигуристами.

«Знаешь, раньше я говорила: вообще не буду никогда тренером. Потому что я считаю, что это очень важная профессия и этой профессии нужно отдать всю свою жизнь. Она, честно, в какой-то степени даже немножко неблагодарная. Неблагодарная, но почему? Потому что побеждает ученик — он молодец. Проигрывает — тренер, значит, плохой.

Но это не главное. Главное, что ты вкладываешь, вкладываешь всю свою душу, жизнь, лишаешь семьи себя, детей — твоего внимания. Дети твои единственные — это дети на льду. И потом — они имеют на это право — они просто говорят: извините, мы пойдём к другому тренеру. Вот это ужасно.

Но я сейчас не обвиняю спортсменов, потому что у меня у самой была ситуация, когда я уходила из одиночного катания в танцы, когда-то я уходила от одного тренера к другому. И зачастую спортсмены те, кто не меняет тренера, они так и не становятся олимпийскими чемпионами, потому что они преданными остаются своему тренеру. И я считаю, что это неправильно. Жизнь спортсмена — она короткая», — сказала Навка в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.