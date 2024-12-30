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Анна Щербакова провела мастер-класс на катке в «Лужниках»

Анна Щербакова провела мастер-класс на катке в «Лужниках»
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29 декабря в «Лужниках» прошёл предновогодний мастер-класс чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой.

Мероприятие прошло под девизом «Счастье на льду!» — для того, чтобы принять участие в тренировке на одной из самых популярных ледовых площадок Москвы, нужно было описать в комментариях к посту Анны три ассоциации со словом «счастье». Первые 180 человек, быстрее всех выполнившие задание, получили возможность стать участниками мастер-класса фигуристки.

На катке в «Лужниках» в этот день был настоящий аншлаг. Все желающие могли поучаствовать в автограф-сессии и получить на память фото с Анной. В течение часовой тренировки гости катка под руководством знаменитой фигуристки выполняли различные упражнения и фигуры.

«Сегодня я поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим. Надеюсь, мой мастер-класс оказался полезным как для начинающих, так и для более опытных фигуристов. Участники очень старались, и у них многое получилось. Все молодцы!» — сказала Щербакова.

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