Гуменник: откатать пять произвольных сложнее, чем пять шоу за день

Серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионатов России Пётр Гуменник рассказал, что откатать в день пять произвольных программ сложнее, чем пять ледовых шоу.

«Каково катать несколько шоу в день? Все силы вкладываю, это не так сложно, я действующий спортсмен и нахожусь в хорошей форме. Только приехал с чемпионата России, физически я подготовлен.

Пять шоу за день или пять произвольных программ на тренировке? В произвольной программе у меня много четверных, а на шоу делаю их мало, поэтому пять произвольных сложнее.

Деда Мороза видел здесь много раз, много желаний загадал, планирую отмечать с семьёй, с родителями, братьями, всеми родственниками.

Есть ли любимое новогоднее блюдо? Главное, просто хорошо поесть (улыбается).

Чем отличается выступление здесь от выступления на ЧР? Здесь нужно больше работать на публику, дети больше ценят артистизм, а лутц с наружного ребра не так сильно, например», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.