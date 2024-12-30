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Туктамышева — о новогоднем настроении: у меня никак не украшена квартира

Туктамышева — о новогоднем настроении: у меня никак не украшена квартира
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, что перед Новым годом её квартира никак не украшена, но она надеется на помощь семьи, которая создаёт праздничное настроение.

«Мы все свои эмоции и силы оставляем здесь на льду, чтобы у других людей появилось новогоднее настроение. У меня, если честно, никак не украшена квартира, настроение немного поднялось, учитывая, что уже завтра Новый год.

Так как много шоу, мы всё время практически проводим на катке, поэтому буду надеяться на помощь моей семьи, которая создаёт новогоднее настроение», – передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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