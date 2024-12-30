Туктамышева — об образе принцессы: избалованная, гротескная — подходит моему состоянию

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в шоу «12 месяцев», которое проходит от театра Елены Бережной. Фигуристка исполняет роль принцессы.

«Приятно играть принцессу на льду. У меня два совершенно разных образа, но оба мне очень нравятся. Что в «Летучем корабле», где я играю Забаву. Светлую, добрую. Так и здесь, где я игривая, немного избалованная, немножко гротескная такая. Мне понравилось, такой образ подходит моему состоянию.

Мы в любом случае передаём свои эмоции, свой характер, образ, так что здесь всё совмещается, и техника, и артистизм, и настроение. Стараемся работать на 100%. Прошло пока всего одно шоу «12 месяцев», но, мне кажется, хорошо зрители принимают. Когда было предыдущее шоу «Летучий корабль», всё было прекрасно, зрители, дети очень хорошо реагировали на шутки. И сегодня очень приятно выступать было», – передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.