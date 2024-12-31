Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ренат Лайшев: российское фигурное катание остаётся лучшим в мире

Ренат Лайшев: российское фигурное катание остаётся лучшим в мире
Комментарии

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что в российском фигурном катании порадовало его в этом году.

«Для российского фигурного катания 2024-й получился великолепным. Порадовало всё в этом году! Особенно — что российское фигурное катание остаётся лучшим в мире. Наши ребята доказали это не один раз», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на чемпионате России в одиночном мужском катании победителем стал Владислав Дикиджи, среди женщин победу одержала Аделия Петросян. В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

Материалы по теме
«Любой спортсмен мечтает об олимпийской медали». Мнение призёра ЧР Алины Горбачёвой
Эксклюзив
«Любой спортсмен мечтает об олимпийской медали». Мнение призёра ЧР Алины Горбачёвой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android