Ренат Лайшев: российское фигурное катание остаётся лучшим в мире

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что в российском фигурном катании порадовало его в этом году.

«Для российского фигурного катания 2024-й получился великолепным. Порадовало всё в этом году! Особенно — что российское фигурное катание остаётся лучшим в мире. Наши ребята доказали это не один раз», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на чемпионате России в одиночном мужском катании победителем стал Владислав Дикиджи, среди женщин победу одержала Аделия Петросян. В парном катании лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.