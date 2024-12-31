Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин: решение об участии спортсменов в отборе на ОИ — самая прекрасная новость 2024 года

Ягудин: решение об участии спортсменов в отборе на ОИ — самая прекрасная новость 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин назвал самые запоминающиеся моменты в фигурном катании в этом году.

«В 2024 году в нашем фигурном катании запомнились этапы Гран-При и яркий чемпионат России, который прошёл в Омске и закончился неделю назад. А также запомнилось решение, которое позволит нашим спортсменам участвовать в отборочном турнире перед Олимпийскими играми. Это самая прекрасная и светлая новость уходящего 2024 года», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой золото Олимпиады-2022 в командном турнире перешло от России к фигуристам сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.

Материалы по теме
«Любой спортсмен мечтает об олимпийской медали». Мнение призёра ЧР Алины Горбачёвой
Эксклюзив
«Любой спортсмен мечтает об олимпийской медали». Мнение призёра ЧР Алины Горбачёвой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android