Ягудин: решение об участии спортсменов в отборе на ОИ — самая прекрасная новость 2024 года

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин назвал самые запоминающиеся моменты в фигурном катании в этом году.

«В 2024 году в нашем фигурном катании запомнились этапы Гран-При и яркий чемпионат России, который прошёл в Омске и закончился неделю назад. А также запомнилось решение, которое позволит нашим спортсменам участвовать в отборочном турнире перед Олимпийскими играми. Это самая прекрасная и светлая новость уходящего 2024 года», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после дисквалификации Камилы Валиевой золото Олимпиады-2022 в командном турнире перешло от России к фигуристам сборной США, японцы завоевали серебро, российские фигуристы получили бронзу. Канадцы остались четвёртыми.