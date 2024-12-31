«Спада не почувствовалось». Жулин подвёл итоги для российского фигурного катания

Олимпийский чемпион 2002 года в танцах на льду Александр Жулин подвёл итоги уходящего года для российского фигурного катания.

«2024 год был нормальным для нашего фигурного катания. Все откатались очень хорошо, спада не почувствовалось. В этом году не было запоминающихся моментов для меня», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее тренер Катарина Гербольдт и олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявили, что новости о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 стали лучшими в 2024 году.