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Евгения Медведева: всех с наступающим Новым годом!

Евгения Медведева: всех с наступающим Новым годом!
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева поздравила подписчиков с наступающим Новым годом.

«Чуть-чуть о 2024-м. Он был классным и насыщенным, я надеюсь, что у вас тоже. Всех с наступающим Новым годом!» — написала фигуристка в своём телеграм-канале.

25-летняя Медведева, помимо серебра с Олимпийских игр — 2018 и ЧМ, имеет два титула чемпионки России и Европы. Российская фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года.

15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошло ледовое шоу Евгении Медведевой, которое было посвящено 25-летию фигуристки. Для Евгении это дебютный проект такого рода.

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