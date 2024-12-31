В ФФККР поздравили болельщиков и спортсменов с Новым годом

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала поздравление с Новым годом.

«Желаем вам, чтобы новый год был полон радости и светлых моментов! Пусть каждый день вдохновляет и приносит удовольствие, а выступления на льду покоряют всех и делают нашу жизнь счастливее и добрее. Пусть преданность фигурному катанию принесёт новые успехи, достижения и волшебное настроение!

Выражаем огромную благодарность тренерам, спортсменам, судьям, спонсорам и организаторам соревнований – всем, кто делает наш любимый вид спорта таким прекрасным. Ваша преданность, труд и упорство – залог нашего общего успеха!» — говорится в поздравлении в телеграм-канале ФФККР.