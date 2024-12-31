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«Счастливого Нового года!» Алина Загитова опубликовала фото в образе Гринча

«Счастливого Нового года!» Алина Загитова опубликовала фото в образе Гринча
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях снимки с фотосессии в честь Нового года. Загитова предстала на фото в образе Гринча (персонаж, известный тем, что презирает рождественский сезон и предпраздничную суету).

«Гринчу пришла в голову замечательная, ужасная идея».

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Счастливого Нового года! P. S. Ждите (эмодзи «чертёнок»)», — подписала фото Загитова.

Отметим, что в 2024 году Алина презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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