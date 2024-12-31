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«Спасибо, 2024-й». Алина Загитова опубликовала видео с итогами уходящего года

«Спасибо, 2024-й». Алина Загитова опубликовала видео с итогами уходящего года
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях видео в честь наступления Нового года.

«Спасибо, 2024-й», — подписала видео Загитова.

Видео доступно в телеграм-канале Алины Загитовой.

Отметим, что в 2024 году Алина презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрала неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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