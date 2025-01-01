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«До сих пор не осознаю». Фигуристка Садкова — о серебре чемпионата России — 2025

«До сих пор не осознаю». Фигуристка Садкова — о серебре чемпионата России — 2025
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Фигуристка Дарья Садкова вспомнила своё выступление на чемпионате России — 2025. Там по сумме двух программ она смогла завоевать серебряную медаль, получив от судей 234,69 балла. В произвольной программе спортсменка успешно приземлила два четверных тулупа.

«У меня была цель попасть в тройку. До сих пор немного не осознаю, что вторая стала. Наверное, потому, что моей основной задачей было откатать достойно две программы, сделать все прыжки чисто. К сожалению, в короткой программе столкнулась с бортиком, но рада, что в произвольной у меня получилось выполнить всё задуманное. И, конечно, мне хотелось это сделать на главном старте сезона. Очень рада, что показала достойный прокат», — приводит слова Садковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева низко оценила шансы Садковой попасть на отбор к Олимпиаде-2026, несмотря на второе место на ЧР.

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