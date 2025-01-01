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Дарья Садкова заявила, что никогда не хотела стать олимпийской чемпионкой

Дарья Садкова заявила, что никогда не хотела стать олимпийской чемпионкой
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Фигуристка Дарья Садкова, тренирующюяся в группе Этери Тутберидзе, заявила, что никогда не ставила перед собой цель стать олимпийской чемпионкой.

«Хотелось стать олимпийской чемпионкой? Я никогда не считала это целью, но детские мечты, наверное, были. Потом начали приезжать в Москву к разным тренерам. Приезжали и уезжали. А осенью 2020 года пришли на просмотр к Этери Георгиевне, с тех пор и катаюсь у неё. Сейчас уже вместе идём с серьёзными целями? Конечно, цели у меня есть, но пусть они останутся при мне. Лучше сначала их добиться, а потом рассказывать, какими они были», — приводит слова Садковой «РИА Новости Спорт».

Ранее Садкова завоевала серебряную медаль на чемпионате России — 2025. В произвольной программе она успешно приземлила два четверных тулупа.

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