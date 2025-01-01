«В восторге». Галлямов назвал лучший соревновательный костюм у женщин в 2024 году

Трёхкратный чемпион России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире российский фигурист Александр Галлямов назвал лучший соревновательный костюм у женщин в ушедшем 2024 году.

«Анастасия Мишина, костюм к произвольной программе «Майкл Джексон». В микст-зоне на контрольных прокатах Настю много спрашивали об этом платье, и она не скрывала своего восхищения. По откликам в соцсетях также можно сказать, что болельщики остались в восторге», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На чемпионате России — 2025 в Омске первое место с большим преимуществом в баллах заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Вторыми стали их главные соперники — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.