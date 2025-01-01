Фигурист Галлямов назвал две лучшие программы в международных парах в уходящем году

Трёхкратный чемпион России, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр в личном и командном турнире в паре с Анастасией Мишиной российский фигурист Александр Галлямов выделил две лучшие программы в международных парах в уходящем году.

«Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, произвольная программа про пантомиму. Очень сложно вести себя как мимы на льду, но получилось интересно. Лука хороший актёр, а Настя очень чувственно играет свою партию.

Короткая программа Рику Миуры и Рюити Кихары, чемпионат мира в Монреале. Самая целостная короткая программа сезона. Похоже, ребята перешли на тот этап мастерства, когда начинается завораживание зрителя с первых тактов», — сказал Галлямов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее стало известно, что российские фигуристы допущены до отбора на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026. Мишина и Галлямов — первая пара России на данный момент.