Фигурист Лазарев — о ЮКПК: мне очень нравилось, что Анна Щербакова у нас капитан

Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в группе Сергея Давыдова, рассказал об общении с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой на юниорском Кубке Первого канала. Тогда фигуристка была капитаном розовой команды, в которой и выступал Лазарев. Их соперниками была команда оранжевых во главе с Александрой Игнатовой.

«Аня очень добрый капитан, она нас всех очень поддерживала. Говорила с нами, пока мы поддерживали других ребят, все вместе придумывали кричалки. Мне очень нравится, когда она у нас капитан. В прошлом году я тоже был в её команде. Что она сказала после моих пяти четверных? Она сказала, что я выгляжу очень спокойно после такого проката. Но на самом деле я тогда просто устал, поэтому так выглядел», — приводит слова Лазарева «Матч ТВ».