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Лазарев: было приятно, когда Игнатова поздравила меня с прокатом с пятью четверными

Лазарев: было приятно, когда Игнатова поздравила меня с прокатом с пятью четверными
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Фигурист Лев Лазарев рассказал о поздравлении серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) с успешным выступлением на юниорском Кубке Первого канала, в рамках которого он выполнил пять четверных прыжков. Лазарев заявил, что это вызвало у него особенные эмоции, так как Игнатова — единственная из женщин в истории, кому удалось выполнить пять четверных прыжков ещё и на главных стартах в карьере.

«Я помню, что на награждении ко мне подъехала Александра Игнатова и поздравила меня с прокатом. Было очень приятно. Помню, как мы с группой смотрели Олимпиаду в прямом эфире, когда выступала Саша. Все очень переживали за её четверные. Мы на каждом прыжке аплодировали и были очень рады, когда она приземлила хоть и с небольшими ошибками, но пять четверных», — приводит слова Лазарева «Матч ТВ».

На юниорском КПК Лазарев стал победителем, прыгнув в произвольной программе 4F, 4Lz, 4T, 4S, 4Lz+2A+2A. От судей он получил 189,57 балла.

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