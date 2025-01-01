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Лазарев поделился ожиданиями от первых международных стартов в карьере. Он выступит на РКИ

Лазарев поделился ожиданиями от первых международных стартов в карьере. Он выступит на РКИ
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Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в группе Сергея Давыдова, поделился ожиданиями от выступления на первых международных стартах в карьере — на Российско-китайских молодёжных играх.

«Я очень жду этот старт. Думаю, будет очень интересно посоревноваться с китайскими спортсменами. Я не был в Южно-Сахалинске. Он находится довольно далеко, посмотрим, как я смогу прокатать при таком долгом перелёте и такой разнице во времени. Слежу за успехами твоих конкурентов на международной арене? Не слежу», — приводит слова Лазарева «Матч ТВ».

Российско-китайские молодёжные зимние игры пройдут на Сахалине с 8 по 14 января. В российской делегации 146 человек. У Китая такое же количество атлетов.

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