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Лазарев высказался о соперничестве с Федотовым и Сарновским на первенстве России — 2025

Лазарев высказался о соперничестве с Федотовым и Сарновским на первенстве России — 2025
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Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в группе Сергея Давыдова, высказался о соперничестве на главном старте сезона, на первенстве России — 2025, со своими главными конкурентами — Арсением Федотовым, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, и Никитой Сарновским, учеником Евгения Плющенко.

«Я не хочу ставить какие-то определённые цели. Наоборот, думаю, поспокойнее подойду к этому старту. Как получится, так и будет хорошо. Не могу сказать, что я слежу за выступлениями Арсения и Никиты. Конечно, когда они выступают со мной, я смотрю их прокаты, а так мы с ними не общаемся. Добавляет ли мотивации то, что сильных мальчиков у нас в стране становится больше и больше? Конечно, добавляет. В этом сезоне очень много тех, кто катает сложный контент», — приводит слова Лазарева «Матч ТВ».

На прошлогоднем первенстве России Лазарев занял второе место. Лидером соревнований стал Арсений Федотов.

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