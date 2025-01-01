Лев Лазарев: следил за ЧР-2026. Мне понравился Дикиджи. Обидно за Кондратюка

Фигурист Лев Лазарев, тренирующийся в группе Сергея Давыдова, прокомментировал результаты чемпионата России — 2026 в мужском одиночном катании.

«У мужчин в произвольной программе было очень интересно! Мне кажется, все были в шоке от результатов. Предугадать пьедестал было практически невозможно. Конечно, я думал о том, кто может занять призовые места, но вообще не попал ни в одно.

Наверное, мне больше всех понравился Влад Дикиджи. Насколько я знаю, он в этом сезоне добавил ещё один четверной. Теперь он катает четыре четверных и тройной аксель и при этом не теряет программу. Мне очень нравится, как он катается.

Конечно, было обидно за Марка Кондратюка, потому что по сезону он прыгал пять четверных и на каждом старте они ему удавались. В какой-то момент он даже прыгал каскад тройной аксель-тройной аксель. Жалко, что так получилось», — приводит слова Лазарева «Матч ТВ».

Напомним, ранее на чемпионате России — 2025 Дикиджи одержал уверенную победу с результатом 297,10. Вторым стал Глеб Лутфуллин (283,02). Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).