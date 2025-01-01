Ягудин: желаю, чтобы в 2025 году солнышко одаривало спортсменов лучиками тепла и позитива

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин сделал своё пожелание российским спортсменам в наступившем 2025 году.

«Пожелал бы в 2025 году, чтобы тенденция продолжилась и мы увидели, как солнышко начинает подниматься из-за горизонта и одаривать всех спортсменов лучиками тепла и позитива. Хотел бы, чтобы солнышко поднималось высоко в небо и тучки не загораживали его», — сказал Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что Алексей Ягудин введён в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс (США).