Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сняла видео со своими сёстрами под трендовую песню «Три сестры».

«Инья, Ань, Янь. Как думаете, кто заставил всех это снять?», — подписала видео Щербакова, сопроводив комментарий смеющимся эмодзи.

В марта 2024 года Щербакова перенесла операцию на голеностопе. После этого она не форсировала своё возвращение и не спешила возвращаться к тренировкам. В конце декабря фигуристка выложила видео, в которых показала, как восстановила первые прыжки — двойной аксель, а также тройной сальхов. В нынешнем сезоне Щербакова появлялась на этапах Гран-при России и чемпионате России в качестве комментатора и эксперта. В этом году фигуристка также является членом жюри телевизионного шоу «Ледниковый период».