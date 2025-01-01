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Юлия Липницкая впервые показала сына от хореографа Михайлова в честь Нового года

Юлия Липницкая впервые показала сына от хореографа Михайлова в честь Нового года
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая впервые показала сына от хореографа академии «Ангелы Плющенко» Дмитрия Михайлова. Пара опубликовала совместные домашние фотографии в честь наступившего Нового года.

Фото: Личный архив Липницкой

«Счастливого Нового года», — подписала снимки Липницкая.

Фото: Личный архив Липницкой

Фото: Личный архив Липницкой

Напомним, осенью стало известно, что Липницкая родила сына от Михайлова. Он также является новым мужем олимпийской чемпионки, за которого она вышла замуж после расставания с Владиславом Тарасенко, первым мужем и отцом её старшей дочери Каталины. Липницкая и Михайлов несколько лет работают вместе в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

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