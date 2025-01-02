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Татьяна Мишина высказалась о возвращении России на международную арену в 2025 году

Татьяна Мишина высказалась о возвращении России на международную арену в 2025 году
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Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о возвращении российских фигуристов на международную арену в 2025 году.

«Сейчас дано добро, что наши фигуристы будут выступать в квалификации на Олимпиаду, однако квота ограниченная. Одному человеку трудно туда попасть. Будет серьёзная конкуренция, у кого-то будет преимущество по чемпионату России. Окончательный вердикт на этот счёт даст Федерация уже ближе к квалификационным соревнованиям. Сейчас только декабрь, ближе к самому отбору, возможно, появится какой-то новый. Будет очень высокая конкуренция. А дальше всё будет зависеть от мест и квот», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Мишина заявила, что российские фигуристы близки к уровню лидеров на международной арене.

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