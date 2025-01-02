Алиев – о здоровье: борюсь с травмой на протяжении всего сезона, чувствую боль

Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о проблемах со здоровьем, которые преследуют его в течение сезона 2024/25.

«Я с травмой борюсь на протяжении всего сезона, но у меня много лечебной физической культуры. Потихоньку травма сходит на нет, но бывают моменты, когда я чувствую боль», – сказал Алиев.

На чемпионате России 2025 в Омске Алиев занял девятое место. Ранее на этапах серии Гран-при Дмитрий становился пятым в Красноярске и вторым в Санкт-Петербурге. В 2020 году Дмитрий выиграл Чемпионат Европы в Граце, ранее в 2018 году он становился серебряным призёром на ЧЕ в Москве. Также в его активе победа на Чемпионате России-2020.