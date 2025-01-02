Медведева: моя роль Сороки-журналистки классная — задача быть взбалмошной, дурной

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала журналистам, что ей нравится исполнять роль Сороки в шоу Авербуха.

«Моя роль Сороки-журналистки очень классная, задача – развлекать детей. В этой роли я должна быть взбалмошной, немного дурной, вечно я в поисках какой-то новости. Катаюсь с микрофоном, он настоящий, всё время боюсь его включить. Задача стоит не показать из себя великую фигуристку, а нести зрителям хорошее настроение», – приводит слова Медведевой «РИА Новости».

Показы шоу Ильи Авербуха «Мама» стартовали в Москве 2 января. Ранее Евгения организовала собственное шоу в день своего 25-летнего юбилея.