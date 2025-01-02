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Ученица Тутберидзе Садкова — о волнении: убрать никак нельзя. Соревнования — всегда стресс

Ученица Тутберидзе Садкова — о волнении: убрать никак нельзя. Соревнования — всегда стресс
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Фигуристка Дарья Садкова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, высказалась о волнении перед соревнованиями.

«Я считаю, что волнение убрать никак нельзя. Мне кажется, что если какой-нибудь спортсмен говорит о том, что он не волновался перед стартом, то он, скорее всего, врёт. Соревнования — всегда стресс. Перед выходом на лёд важно самому себе сказать правильные слова и настроиться на то, чтобы исполнить прокат так, как мы это делаем каждый день на тренировках», – приводит слова Садковой «РИА Новости».

На чемпионате России — 2025 в Омске Дарья исполнила два чистых четверных прыжка в произвольной программе и заняла второе место. Победу на этих соревнованиях второй раз в карьере одержала Аделия Петросян, которая также тренируется в группе Тутберидзе.

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