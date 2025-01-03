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Галлямов рассказал, как готовился к выступлению на льду на велосипеде

Галлямов рассказал, как готовился к выступлению на льду на велосипеде
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Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о своих ролях в шоу Ильи Авербуха.

«Нас объявляют как «медведи на велосипеде», сначала было непросто, потом немного освоились. Педали проскальзывают, лезвия узкие. Спектакль детский, но он для всех получился, мне кажется, очень душевным», – приводит слова Мишиной «РИА Новости Спорт».

«Колёса не шипованные, приходилось тренироваться, чтобы получалось держать скорость. С утра первого числа прилетели сюда, чтобы приступить к репетициям», — добавил Галлямов.

Фигуристы участвуют в ледовом шоу «Мама», показы которого стартовали 2 января в Москве. В шоу они катаются в коньках на велосипедах.

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