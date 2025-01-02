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Алина Загитова выложила шестиминутный ролик, на котором распаковывает подарки от фанатов

Алина Загитова выложила шестиминутный ролик, на котором распаковывает подарки от фанатов
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях шестиминутное видео, на котором распаковывает подарки от своего фан-клуба.

«Спасибо за подарки и новогоднее настроение», — подписала ролик Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Отметим, что в 2024 году Алина презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате.

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