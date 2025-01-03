Александр Жулин: хочется, чтобы нас вернули, но верится с трудом

Известный тренер в танцах на льду Александр Жулин высказался о потенциальном возвращении российских фигуристов на международную арену.

«Верится с трудом, что нас вернут на международную арену в 2025 году. Но очень этого хотелось бы. Хочется, чтобы Россия продолжила выступать на международных соревнованиях. Мы очень сильно этого ждём. Иначе зачем жить?» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские фигуристы были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации с Украиной в 2022 году. В декабре 2024 Международный союз конькобежцев (МОК) разрешил россиянам принять участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм.