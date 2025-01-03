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Журова — о критериях ISU: история непростая. У меня неоднозначное мнение

Журова — о критериях ISU: история непростая. У меня неоднозначное мнение
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Олимпийская чемпионка и Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала критерии допуска россиян до олимпийской квалификации от Международного союза конькобежцев (ISU).

«У меня неоднозначное мнение на этот счёт — без флага, без гимна, списки, условия, опять не всех допустят. Какая‑то часть команды поедет — и опять, может быть, не самая сильная.

В то же время мы понимаем, что гипотетически люди могут сказать: «Да это неважно», но это тоже, наверное, неправильно. И тут ещё по одному человеку в одном виде, но есть ведь правила отбора! На Олимпиаду попадают по определённым принципам, а мы столько времени пропустили, сейчас надо будет выходить из групп В, завоёвывать эти квоты.

Эта история не такая простая, как кажется на первый взгляд. При этом если подпишут мирное соглашение в 2025‑м, и мы сейчас согласимся на такие условия по одному человеку в одном виде программы», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. В индивидуальных видах будет представлено по одному участнику.

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