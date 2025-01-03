Призёр ЧМ Радионова ждёт от русского одиночника четверной аксель в программе

Призёр чемпионата мира Елена Радионова рассказала о своих ожиданиях от 2025 года в фигурном катании.

«Моё главное ожидание от 2025 года – чтобы наш русский одиночник включил в программу четверной аксель. Это возможно сделать в новом году.

Также в сентябре будет отбор на Олимпийские игры, надеюсь, что наши ребята отберутся, достанут нам квоты и достойно выступят. Уверена, что все выступят хорошо, ведь у наших фигуристов по‑другому не бывает», – приводит слова Радионовой сайт «Матч ТВ».

Ранее чемпион России – 2025 Владислав Дикиджи прыгнул четверной аксель на тренировках. На соревнованиях элемент смог исполнить только американец Илья Малинин.