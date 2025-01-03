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Татьяна Мишина ждёт от российского фигурного катания прогресса в 2025 году

Татьяна Мишина ждёт от российского фигурного катания прогресса в 2025 году
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Заслуженный тренер России Татьяна Мишина заявила, что ждёт от российского фигурного катания прогресса в 2025 году.

«Ждём в 2025 году от фигурного катания прогресса и хорошего выступления наших учеников. Всегда с надеждой и оптимизмом смотрим в будущее и верим, что так это и будет. Желаю, чтобы наши фигуристы засверкали на международной арене и появились там с хорошими результатами», — сказала Мишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Мишина высказалась о потенциальном возвращении российских фигуристов на международную арену в 2025 году. Отметим, что в декабре россиян допустили до квалификационного турнира к Олимпийским играм в Милане.

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