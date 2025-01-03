Чемпион мира среди юниоров Ерохов приостановил карьеру

Российский фигурист Алексей Ерохов приостановил карьеру. Об этом в беседе с ТАСС сообщила тренер 25-летнего спортсмена Виктория Буцаева. «Леша тренируется, выступает в шоу. Он взял небольшую паузу», – рассказала Буцаева.

На чемпионате России в прошлом сезоне Ерохов упал с тройного акселя и получил частичный разрыв связок. Алексей – чемпион мира среди юниоров 2018 года. Ранее он тренировался в группе Этери Тутберидзе.

Спортсмен также становился победителем этапов юниорской серии Гран-при, чемпионом России среди юниоров, победителем финала Кубка России среди юниоров. Лучшим результатом Ерохова на взрослом уровне стало седьмое место на чемпионате России 2022 года. Также он занимал вторую строчку в финале Кубка России и дважды становился серебряным призёром этапов Кубка России.