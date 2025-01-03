Роднина — о мужском катании: хочется без кривляний и странных интерпретаций
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала своё мнение о развитии мужского одиночного катания в России.
«В фигурном катании внешность значит очень многое. Хотим мы этого или не хотим. Но спортсмены должны выходить и кататься так шикарно, чтобы на их внешность смотрели только в начале программы, а после её завершения обращали внимание в первую очередь на свои эмоции от проката.
Однако мужчины созревают всегда позже. Хочется, чтобы мальчики переходили от юношеского катания к мужскому. Более взрослому. Без кривляний и странных интерпретаций. Хочется видеть от юношей мощное и сильное катание», – цитирует Роднину портал Metaratings.
Комментарии
- 3 января 2025
-
21:15
-
20:01
-
18:30
-
18:30
-
16:30
-
14:02
-
10:35
- 2 января 2025
-
21:59
-
21:55
-
21:20
-
20:29
-
18:08
-
14:00
- 1 января 2025
-
20:10
-
20:04
-
19:45
-
18:55
-
17:58
-
17:00
-
16:35
-
16:11
-
15:30
-
14:59
-
13:18
-
12:31
- 31 декабря 2024
-
22:00
-
19:30
-
19:12
-
18:03
-
15:15
-
11:10
-
10:50
- 30 декабря 2024
-
17:30
-
16:00
-
15:48