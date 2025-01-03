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Роднина — о мужском катании: хочется без кривляний и странных интерпретаций

Роднина — о мужском катании: хочется без кривляний и странных интерпретаций
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала своё мнение о развитии мужского одиночного катания в России.

«В фигурном катании внешность значит очень многое. Хотим мы этого или не хотим. Но спортсмены должны выходить и кататься так шикарно, чтобы на их внешность смотрели только в начале программы, а после её завершения обращали внимание в первую очередь на свои эмоции от проката.

Однако мужчины созревают всегда позже. Хочется, чтобы мальчики переходили от юношеского катания к мужскому. Более взрослому. Без кривляний и странных интерпретаций. Хочется видеть от юношей мощное и сильное катание», – цитирует Роднину портал Metaratings.

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Новости. Фигурное катание
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