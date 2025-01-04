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«Новогодняя сказка». Анна Щербакова показала фото из Большого театра

«Новогодняя сказка». Анна Щербакова показала фото из Большого театра
Анна Щербакова
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась с болельщиками фотографиями похода в театр.

«Новогодняя сказка в Большом театре», – написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

В текущем сезоне Анна Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России в Омске. Также олимпийская чемпионка была амбассадором ЧР.

В новом сезоне телешоу «Ледниковый период» Щербакова выступила в качестве судьи, а также представила новый показательный номер, вернувшись на лёд после нескольких операций. В предыдущем сезоне шоу Анна была ведущей.

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