«Новогодняя сказка». Анна Щербакова показала фото из Большого театра

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась с болельщиками фотографиями похода в театр.

«Новогодняя сказка в Большом театре», – написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

В текущем сезоне Анна Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России в Омске. Также олимпийская чемпионка была амбассадором ЧР.

В новом сезоне телешоу «Ледниковый период» Щербакова выступила в качестве судьи, а также представила новый показательный номер, вернувшись на лёд после нескольких операций. В предыдущем сезоне шоу Анна была ведущей.