Загитова раскрыла необычное пожелание самой себе на Новый год

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о пожеланиях для самой себя на Новый год.

«Ещё больше работать», – приводит слова фигуристки «РИА Новости Спорт».

В текущем соревновательном сезоне Загитова регулярно снимает влоги для Первого канала с турниров по фигурному катанию – Алина общалась с участниками контрольных прокатов, этапов Гран-при России, а также чемпионата России в Омске.

На новогодних праздниках Алина Загитова выступает в шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки в Санкт-Петербурге. В спектакле олимпийская чемпионка играет роль Одиллии, Чёрного лебедя. В 2024 году Загитова сама дебютировала в качестве продюсера ледового шоу: в Казани на День республики Татарстан состоялась премьера «Хранителей времени».