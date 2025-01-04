Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова раскрыла необычное пожелание самой себе на Новый год

Загитова раскрыла необычное пожелание самой себе на Новый год
Алина Загитова
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о пожеланиях для самой себя на Новый год.

«Ещё больше работать», – приводит слова фигуристки «РИА Новости Спорт».

В текущем соревновательном сезоне Загитова регулярно снимает влоги для Первого канала с турниров по фигурному катанию – Алина общалась с участниками контрольных прокатов, этапов Гран-при России, а также чемпионата России в Омске.

На новогодних праздниках Алина Загитова выступает в шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки в Санкт-Петербурге. В спектакле олимпийская чемпионка играет роль Одиллии, Чёрного лебедя. В 2024 году Загитова сама дебютировала в качестве продюсера ледового шоу: в Казани на День республики Татарстан состоялась премьера «Хранителей времени».

Материалы по теме
Загитова — рекордсменка по скандалам в 2024 году! Но другие также не обошлись без шумихи
Загитова — рекордсменка по скандалам в 2024 году! Но другие также не обошлись без шумихи
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android