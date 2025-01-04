Турсынбаева — о допинг-деле Валиевой: Тутберидзе говорила проверять даже капли для носа

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева высказалась о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой, с которой они тренировались в одной группе у Этери Тутберидзе.

– В последние годы вокруг команды Тутберидзе чуть-чуть нехорошая атмосфера, в частности, из-за допингового скандала с Камилой Валиевой. Ты веришь, что ученицы Тутберидзе могли быть замешаны в таком деле?

– Насколько я помню, когда тренировалась у Тутберидзе, она нам постоянно говорила проверять даже капли для носа, даже там могут быть запрещённые препараты. Постоянно нам напоминала. Помню, что ко мне тоже приходили, бывало, в пять утра люди из допинг-контроля. Была обязательная процедура: они могли прийти в любой день, чтобы взять анализы. Честно говоря, не верю, чтобы специально что-то принимали, – заявила Турсынбаева в эфире SPORT+ Qazaqstan.

Элизабет Турсынбаева тренировалась в группе Этери Тутберидзе до окончания карьеры, в 2019 году выиграла серебро ЧМ в Сайтаме, став первой взрослой фигуристкой, исполнившей на соревнованиях четверной прыжок.