Радионова: у России самая сильная сборная по фигурному катанию, мы будем брать золото

Призёр чемпионата мира бывшая фигуристка Елена Радионова считает, что у России самая сильная сборная в мире по фигурному катанию.

«Российских фигуристов вернут на международную арену в 2025 году. Мы будем завоёвывать первые места и точно стоять на пьедестале. У нас самая сильная сборная по фигурному катанию в мире!» — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев с 2022 года. Ранее стало известно, что россияне будут допущены до квалификационного отбора на Олимпийские игры — 2026.