«Не болейте». Загитова выложила фото, где лежит под капельницей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с болельщиками фото из закулисья, на котором она лежит под капельницей.

«Не болейте», – написала Загитова на фотографии в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

В дни новогодних праздников фигуристка активно выступает в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, за один день в ДС «Юбилейный» проходит по два-три спектакля. По информации Navka Show, до конца показов все билеты на шоу уже проданы. Загитова исполняет в спектакле роль Одиллии, Чёрного лебедя.

Ранее Алина Загитова в беседе с журналистами рассказала, что пожелала самой себе на Новый год.