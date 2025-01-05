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Трусова не сможет выступить в шоу Плющенко в Баку по семейным обстоятельствам

Трусова не сможет выступить в шоу Плющенко в Баку по семейным обстоятельствам
Александра Трусова
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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) пропустит шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» в Баку по семейным обстоятельствам.

Вместо Игнатовой главную роль в спектаклях 11 января исполнит чемпионка Европы Алёна Косторная. «Уважаемые зрители, доносим до вашего сведения, что по семейным обстоятельствам Александру Трусову в роли Мари заменит чемпионка Европы и Финала Гран-при – Алёна Косторная», – гласит объявление на официальном сайте продаж билетов на шоу.

Напомним, на предыдущих шоу фигуристка отказалась от исполнения прыжков по медицинским показаниям. В новогодние праздники Александра исполняла главные роли в шоу Плющенко «Золушка в королевстве фей» и «Спящая красавица».

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