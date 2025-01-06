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Елена Радионова: жду, что кто-то из россиян исполнит четверной аксель

Елена Радионова: жду, что кто-то из россиян исполнит четверной аксель
Елена Радионова
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Призёр чемпионата мира бывшая фигуристка Елена Радионова поделилась ожиданиями от российских фигуристов в 2025 году.

«Чего-то конкретного не жду от российского фигурного катания. Наверное, жду красивого катания, сложных программ, интересных хореографических постановок. Также жду, что кто-то из наших россиян исполнит четверной аксель», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев с 2022 года. Ранее стало известно, что россияне будут допущены до квалификационного отбора на Олимпийские игры — 2026.

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