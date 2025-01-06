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Рудковская считает, что Трусова может вернуться в спорт к 2030 году

Рудковская считает, что Трусова может вернуться в спорт к 2030 году
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, считает, что Александра Игнатова (Трусова) может вернуться в спорт при желании.

«Я думаю, что у неё большие шансы на 2030 год. Будет очень сложно возвращаться. При условии, что подрастают такие девочки, как Лена Костылева, Маргарита Базылюк. У нас много классных спортсменов, очень техничных. Конечно, думаешь, а как возможно в 25 лет вернуться на Олимпиаду? Но у меня есть пример моего мужа, в его возвращение вообще никто никогда не верил, он вернулся в 27 и в 31. Трусова — девочка с очень сильным характером. Я таких спортсменок в своей жизни не встречала.

История Саши — это история Золушки — девочки из Рязани. Она почему стала примером и символом женского фигурного катания? Потому что она преодолела, она делала всё, чтобы исполнилась её мечта — прыгнуть пять четверных, у неё очень сильный характер. Это необычная девочка. Если Саша захочет, реально захочет вернуться, я думаю, что это возможно. Как она вернётся, какое место займёт, непонятно — но будет бороться», — приводит слова Рудковской ТАСС.

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