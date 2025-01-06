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«Обидно, что немного не хватило». Пётр Гуменник — о выступлении на ЧР в Омске

«Обидно, что немного не хватило». Пётр Гуменник — о выступлении на ЧР в Омске
Пётр Гуменник
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Российский фигурист, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник высказался о своём выступлении на чемпионате России — 2025 в Омске, где занял четвёртое место.

«Конечно, обидно, что мне немного не хватило, но, с другой стороны, показал вполне неплохой уровень. В короткой откатался хорошо, в произвольной сделал четверной лутц, докруты плюс-минус были лучше. Есть прогресс и есть над чем работать, ничего страшного», – сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

На чемпионате России в Омске Гуменник шёл вторым после короткой программы, но допустил несколько ошибок в произвольной программе и опустился на четвёртое место. Победителем турнира одиночников стал Владислав Дикиджи, медали завоевали Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.

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